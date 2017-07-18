Культура
 

«Ясная поляна» устроит «литературный тотализатор»

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Музей-усадьба Льва Толстого и компания Samsung Electronics запустили конкурс, участникам которого предлагается угадать состав шорт-листа литературной премии «Ясная Поляна». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 июля.

«Нам будет интересно увидеть ожидания читателей относительно короткого списка, который мы готовимся объявить в сентябре. Сейчас жюри только читает 30 книг длинного списка», — рассказал председатель жюри «Ясной поляны» Владимир Толстой.

Участникам конкурса необходимо выбрать шесть книг из объявленного в июне лонг-листа из 30 произведений в номинации «Современная русская проза». Автор наиболее точного прогноза получит смартфон Samsung и приглашение на церемонию награждения лауреатов «Ясной поляны» в октябре.

«Ясная Поляна» — самая крупная ежегодная литературная премия России — была учреждена Музеем-усадьбой Льва Толстого при поддержке компании Samsung Electronics в 2003 году. Совокупный размер премиального фонда составляет 6 700 000 рублей.

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