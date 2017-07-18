Россиянина задержали на Украине за попытку пробраться в Чернобыльскую зону

На Украине задержали россиянина, пытавшегося пробраться в Чернобыльскую зону, где он собирался заняться экстремальным туризмом. Об этом во вторник, 18 июля, сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в материале, жителя России обнаружили в понедельник пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции по охране зоны Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Молодой человек пытался попасть на режимную территорию пешком, минуя пункты контроля. Как выяснилось, 19-летний россиянин находился на территории Украины законно и прибыл в страну установленным порядком.

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После задержания он был доставлен в отделение полиции. «За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на правонарушителя составлены соответствующие документы», — говорится в сообщении ведомства.

По факту нарушения законодательства пограничники направили письма в компетентные органы Украины о выдворении россиянина за пределы государства, а также о запрете ему въезда на территорию республики.

Чернобыльская зона популярна у любителей экстремального и индустриального туризма. Туда предлагают экскурсии, однако большинство из них организуются нелегально.

Катастрофа на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ходе аварии был разрушен четвертый энергоблок, в результате окружающая среда подверглась загрязнению радиоактивными веществами. В устранении последствий аварии принимали участие около 600 тысяч человек, а так называемая зона отчуждения была создана в 30-километровом радиусе вокруг АЭС.