Шестой Летний кампус РАНХиГС завершился

19 июля состоялась церемония закрытия шестого Летнего кампуса РАНХиГС. В ней приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, председатель наблюдательного совета группы компаний АКИГ Виктор Толмачев, директор Кампуса Наталья Демидова. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

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В рамках церемонии закрытия были подведены итоги проектов участников, победители были награждены призами. Церемония завершилась просмотром видеоролика, подготовленного Kinokrut Laboratories (Казань), спуском флага и культурной программой.

В рамках форума участники посетили лекции и мастер-классы ведущих российских и зарубежных ученых, государственных служащих и бизнесменов мирового уровня. Студенты приняли участие в тренингах, а также подготовили проекты в составе групп и при помощи опытных тьюторов. За время проведения Летнего кампуса прошли выступления 20 иностранных лекторов из 8 стран мира: США, Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и Ливана.

В качестве экспертов Летнего кампуса РАНХиГС — 2017 выступили старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, глава постоянного представительства МВФ в России Габриэль ди Белла, главный экономист Microsoft Престон Макафи, профессор РАНХиГС Сэм Потоликкио, независимый член совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC Нил Осборн, преподаватель международной экономики университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран, гендиректор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, глава MasterCard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов и многие другие.

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК АКИГ.

«Лента.ру» — главный информпартнер мероприятия.