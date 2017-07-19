Названа сумма общей задолженности по ЖКХ в России

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью «Российской газете» рассказал, что объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 триллиона рублей.

Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 миллиардов рублей. Мень указал, что россияне «в основном очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с четырех до шести процентов.

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Мень также сообщил, что в основном долги не выплачивают посредники, например, управляющие компании.Он подчеркнул, что министерство планирует снизить размер долгов за поставленные ресурсы устранением посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями.

14 июня сообщалось, что средний размер задолженности недобросовестного пользователя коммунальных услуг составляет около 50 тысяч рублей.