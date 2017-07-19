Rolls-Royce опубликовал первое фото нового Phantom

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce опубликовал первое изображение модели Phantom восьмого поколения. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

На фотографии можно различить очертания капота, форму фар и фигурку «Летящей леди» — традиционного символа марки. Официальная премьера новой модели состоится 27 июля на выставке The Great Eight Phantoms («Восемь великих Phantom»).

Выставка пройдет в зале аукционного дома дома Bonhams на Нью-Бонд-стрит в Лондоне с 29 июля по 2 августа. На ней будут представлены самые знаковые экземпляры Phantom, выпущенные за 92 года — автомобили, принадлежавшие актеру Фреду Астеру, певцу и композитору Джону Леннону, автогонщику сэру Мальколму Кэмпбеллу, главе религиозной общины исмаилитов-низаритов султану Мухаммад-шаху Ага-хану III и другим знаменитостям ХХ столетия.

В январе 2017 года компания представила две модели Phantom, созданных по заказу китайского миллиардера Стивена Хуна и станут флагманами флота из 30 Phantom, обслуживающих принадлежащий бизнесмену отель The 13 в Макао. Их кузова покрыты золотом 999-й пробы, эмблема на капоте выполнена из 97,1 грамма золота 750-й пробы с покрытием драгметаллом 999-й пробы. Монограмма RR выполнена из эмали и окружена 336 ограненными бриллиантами.