Van Cleef & Arpels показал броши-трансформеры с попугаем и Царевной-Лебедью

Французский ювелирный дом Van Cleef & Arpels показал в Париже очередную коллекцию haute joaillerie под названием Le Secret. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в среду, 19 июля.

В коллекцию высокого ювелирного искусства вошли выполненные в единственном экземпляре кольца, браслеты, колье и броши, декорированные уникальными драгоценными камнями: изумрудами, сапфирами, рубинами, бриллиантами, шпинелями разных оттенков. Особое внимание привлекают традиционные для марки броши-трансформеры и украшения с секретом, отсылающие к названию коллекции.

Брошь с секретом Sous son aile Фото: пресс-служба Van Cleef & Arpels 1 /22

Так, брошь Métamorphose du cygne («Превращение лебедя») навеяна сказкой о Царевне-Лебеди: один из вариантов трансформера — девушка в бриллиантовом кокошнике, другой — лебедь с пышным оперением из бриллиантов и сапфиров. Брошь Sous son aile («Под его крылом») выполнена в виде попугая с коралловой головой и клювом из перламутра, сидящего среди цветов с лепестками, покрытыми рубинами в традиционной «невидимой закрепке» Van Cleef & Arpels. Крыло попугая

с перьями из розовых сапфиров приподнимается: под ним скрывается крошечный птенец. Скрытый механизм браслета Dentelle secrète («Секретное кружево») позволяет заменять белые перламутровые детали на черные из оникса, так же «работает» кольцо Lune с пятикаратным бриллиантом огранки «кушон».

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Ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels основан во Франции в 1906 году Альфредом Ван Клифом и его шурином Шарлем Арпельсом, в 1939 году открыл представительство в Нью-Йорке. В разное время клиентками дома становились герцог и герцогиня Виндзорские, императрица Ирана Фарах Пехлеви, а также актрисы Марлен Дитрих, Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Компания запатентовала несколько ювелирных технологий, в частности, так называемую «невидимую закрепку» драгоценных камней. В сентябре 2016 года Van Cleef & Arpels представил в Париже коллекцию украшений L’Arche de Noé («Ноев ковчег»).