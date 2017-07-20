Trussardi выпустила «божественные» вещмешки

Итальянская марка Trussardi выпустила в коллекции лето 2017 мужские рюкзаки с принтом в виде головы античной статуи. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 20 июля.

Изображение статуи античного бога пересекает широкая красная полоса, напоминающая мазок масляной краской. Модель выполнена в стиле армейского вещевого мешка с завязками и предлагается в двух вариантах — из натуральной черной кожи и из жаккардового текстиля в красную и синюю полоску.

Фото: пресс-служба Trussardi

Компания Trussardi основана Данте Труссарди в Бергамо в 1911 году. Изначально фирма специализировалась на выпуске кожаных перчаток, со временем расширила линейку изделий из кожи, а потом начала выпускать одежду и парфюмерию. Компании принадлежит также молодежный бренд Trussardi Jeans, кроме того, она занимается дизайном интерьеров и управлением ресторанами Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Весной 2017 года марка Trussardi Jeans представила коллекцию аксессуаров в стиле 1960-х годов.