Иркутский суд отказался рассматривать иск о сносе памятника Колчаку

В Иркутске районный суд отказал в принятии иска от адвоката Олега Федорова, добивающегося сноса памятника адмиралу Александру Колчаку, сообщили «Интерфакс» в учреждении.

«Из заявления не следует, что нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», — отметили в суде.

Федоров собирается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

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Адвокат подал иск 17 июля. Основанием для сноса памятника он считает то, что Колчак является военным преступником, не подлежащим реабилитации. Монумент адмиралу с 2004 года стоит возле Знаменского монастыря, рядом с предполагаемым местом его расстрела. Памятник построили по инициативе местных бизнесменов.

5 июля этого года по судебному решению демонтировали мемориальную доску Колчаку с дома на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге. Ее перенесли в Музей городской скульптуры. В постановлении суда отмечено, что доску повесили без учета сведений об учиненных адмиралом массовых репрессиях.

Адмирал Александр Колчак — военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь и флотоводец начала прошлого века. В историю он вошел в качестве одного из лидеров белогвардейского движения во время Гражданской войны 1917-1924 годов. С ноября 1918 по января 1920 носил титул Верховного правителя России и Верховного Главнокомандующего Русской армией. В этом качестве был поддержан странами Антанты. В начале 1920 года попал в руки большевиков и был расстрелян по решению Иркутского военно-революционного комитета.