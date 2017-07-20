Сын Виталия Кличко отказался говорить с журналистом на украинском языке

17-летний сын мэра Киева Виталия Кличко — Егор Кличко отказался давать интервью на украинском языке. Видео разговора Егора с журналистом опубликовано телеканалом ТСН на видеохостинге YouTube.

В записи сюжета, посвященного дню рождения Виталия Кличко, киевский мэр рассказывает про своего сына. «Учился он в Америке, потом Германии, сейчас в Великобритании, но сердце его — в Украине», — говорит Виталий Кликчко. Когда журналист попыталась взять у Егора Кличко интервью на украинском языке молодой человек ответил сначала «Без комментариев» на английском, а затем «Извините» — на русском.

