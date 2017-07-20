Семья из Петербурга пожаловалась на крестившую их детей бабушку в прокуратуру

Супружеская пара в Санкт-Петербурге обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности бабушку, крестившую без их согласия детей. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Пятый канал.

«Я на нее зла и не хочу с ней общаться. Если правосудие ее затронет, то так тому и быть», — пояснила свою позицию заявительница Анастасия Крылова. Бабушка отвела детей в храм, пока они с мужем были на работе, а затем прислала им фотографию с одетым на них крестиками.

Узнав о том, что обряд проводился против их воли, представители церкви позвонили родителям и принесли извинения. «Событие, которое должно было быть источником радости для семьи — крещение детей — оказалось чем-то обратным. Мы видим, что основанием для этой истории был конфликт, отсутствие коммуникации в самой семье», — прокомментировал пресс-секретарь Санкт-Петербургской епархии Алексей Волчков.

В апреле втайне от матери-сатанистки родственники крестили в Перми мальчика по имени Люцифер и его брата Вольдемара. Узнав об этом, женщина заявила, что проведет обряд раскрещивания и создаст петицию с призывом запретить церкви проводить обряды с детьми без согласия их официальных представителей.