Российско-израильского блогера Лапшина посадили на три года

Суд приговорил арестованного в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле 2011 года и октябре 2012 года Лапшин посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, после чего власти Азербайджана внесли его в черный список. Он смог въехать на территорию государства через Грузию по украинскому паспорту. Мужчина был задержан в Минске в конце 2016 года, после чего его выдали Баку.

Гражданину России и Израиля были предъявлены обвинения в «открытых призывах, направленных против государства» и незаконном пересечении государственной границы.

14 июля прокурор запросил для Лапшина наказание в виде шести с половиной лет заключения.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году проживающими в этой местности этническими армянами. Азербайджан, в состав которого контролируемые НКР земли входили в советское время, пытался вернуть регион под свой контроль, однако потерпел неудачу.