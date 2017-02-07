Баку и Киев договорились о недопуске товаров из Донбасса и Нагорного Карабаха

Баку и Киев договорились не пропускать на территории своих стран продукцию из Донбасса и Нагорного Карабаха без официального одобрения. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, передает «Интерфакс».

«Во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур Украины и Азербайджана встретиться и обговорить вопрос пропуска товаров, поступающих с оккупированных территорий двух стран», — сообщил глава дипмиссии.

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По его словам, в результате был выработан механизм, согласно которому продукция из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также из Нагорного Карабаха может поставляться только в случае, если она лицензирована центральным властями. «К примеру, маркировка на шампанском. Если там написано Украина, Артемовский завод (находится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса — прим. «Ленты.ру»), значит все нормально. А если какая-то Новороссия или еще что-то в этом духе, то, естественно, Азербайджан не будет их принимать», — пояснил Мищенко. Он добавил, что такой же подход будет применяться и к товарам из Нагорного Карабаха.

В январе депутат Верховной Рады Игорь Лапин продемонстрировал на заседании парламента бутылку водки «Московская» и пачку сигарет с акцизными марками ДНР. Днем ранее он написал в соцсетях, что купил алкоголь и табачные изделия на территории Украины.

Киевские власти ограничили поставки товаров в самопровозглашенные республики Донбасса, а потом полностью прекратили их в январе 2015 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в противостояние. В Москве опровергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и указывая, что РФ не является стороной этого конфликта.