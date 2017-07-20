Glashutte Original предложила носить летом синие часы

Немецкая мануфактура Glashütte Original предложила свои классические модели — женскую PanoMatic Luna и мужскую PanoMatic Lunar — в новой версии. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 июля.

Новинки предлагаются с синими циферблатами, произведенными на собственной фабрике мануфактуры в Пфорцхайме. Для создания одного циферблата требуется проведение 20 сложных операций. Модели снабжены синим кожаным ремешком в тон циферблату.

Новая версия часов выпущена в ознаменование двадцатилетия создания механизма PanoMatic (1997) — мануфактурного калибра 90 с индикатором фаз Луны, размещенным в необычном положении «2 часа».

Фото: пресс-служба Glashutte Original

Glashütte Original — компания-производитель механических часов, основанная в начале XX века в саксонском городе Гласхютте (Германия). Производство часов под этим брендом было возрождено в 1994 году, уже после объединения Восточной и Западной Германии. В настоящее время компания выпускает мужские и женские механические часы, в том числе с усложнениями. Калибры разрабатываются на собственном заводе в Пфорцхайме (Германия). Летом 2017 года мануфактура обновила модели женской линейки Pavonina.