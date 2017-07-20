Паблик MDK попросили закрыть из-за глумления над смертью Яковлева из «Иванушек»

Депутат Госдумы Иван Сухарев попросил Роскомнадзор принять меры в отношении интернет-сообщества MDK за глумление над смертью бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Копия запроса имеется в распоряжении RT.

«Уже не в первый раз данное сообщество глумится над памятью усопших, причиняя страдания как близким людям, так и поклонникам их таланта. Как мы знаем, подобные выходки рано или поздно приводят к плохим последствиям — во Франции, например, есть журнал, специализирующийся на подобном юморе», — пояснил Сухарев, который, вероятно, имеет в виду издание Charlie Hebdo, ряд сотрудников которого погибли при нападении в январе 2015 года.

По мнению законодателя — первого зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — «в России это недопустимо».

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«На основании этого я попросил Роскомнадзор проверить достоверность описанных фактов и в случае их подтверждения принять меры по ограничению доступа граждан к данному сообществу», — заявил парламентарий.

На странице MDK в соцсети «ВКонтакте» 29 июня, в день смерти Яковлева, появилась фотография участников группы «Иванушки International» с надписью: «Земля ему тополиным пухом».

47-летний Олег Яковлев скончался в одной из московских больниц, куда его госпитализировали с пневмонией.

Он был участником «Иванушек» с 1998 по 2013 год, затем начал сольную карьеру. «Тополиный пух» — один из хитов, записанный коллективом в 1999 году.

Паблик MDK основан в 2011 году, число подписчиков превышает восемь миллионов. В 2016-м сообщество было заблокировано по решению суда, но вскоре перезапустилось с новым адресом. Паблик отличается юмористическим и часто провокационным контентом. Например, после смерти Жанны Фриске там было опубликовано фото певицы, подписанное переделанной фразой из ее песни «Малинки»: «А я ни разу не была в могилке».