Директор Баскова ответила на предложения выступать бесплатно после свадьбы судьи

Эстрадный певец Николай Басков лично примет решение, на каких мероприятиях выступать безвозмездно. Об этом в четверг, 20 июля, РИА Новости сообщила директор исполнителя Марина Наумова.

«Николай принимает участие в мероприятиях благотворительных фондов на свое усмотрение, а также тех фондов, чьих руководителей он знает лично», — заявила Наумова.

Накануне глава благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова отправила Баскову предложение спеть на вечере фонда бесплатно.

«Прочитала в интернете, что Басков и [Валерий] Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края. Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем», — написала Межова в Facebook.

16 июля стало известно, что Басков, наряду с такими артистами, как Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон, выступил на свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае. Комментируя свое участие в торжестве, Басков объявил себя «подарком от друзей».