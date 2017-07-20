Облизавшего женщину девственника из Узбекистана задержали в Москве

В Москве задержали мужчину, напавшего и облизавшего женщину вблизи станции метро «Крылатское». Об этом «Ленте.ру» в четверг, 20 июля, сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, решается вопрос об аресте подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, утром 16 июля мужчина применил насилие к ранее незнакомой ему 28-летней женщине, после чего скрылся.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что задержанный — 31-летний приезжий из Узбекистана, который ранним утром набросился на шедшую от метро на работу женщину, целовал и облизывал ее, а также трогал за выступающие части тела. Потерпевшая сразу же после произошедшего обратилась в полицию. Женщина опознала в задержанном напавшего на нее мужчину. Подозреваемый утверждает, что не причастен к преступлению, и вообще до сих пор девственник.