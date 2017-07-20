В начале торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 59 рублей. По данным на 10:05 мск, за американскую валюту давали 58,97 рубля (минус две копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро при этом подешевел на семь копеек и опустился к отметке 67,96 рубля. Официальные курсы на 20 июля — 59,24 и 68,28 рубля соответственно.

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