В начале торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 59 рублей. По данным на 10:05 мск, за американскую валюту давали 58,97 рубля (минус две копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Евро при этом подешевел на семь копеек и опустился к отметке 67,96 рубля. Официальные курсы на 20 июля — 59,24 и 68,28 рубля соответственно.
Цена нефти эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE просела на 0,14 процента, до 49,63 доллара за баррель.
Ранее, 13 июля, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в колебаниях рубля нет ничего экстремального, а в условиях плавающего валютного курса к ним нужно быть готовым.
В июне российская валюта падала в цене из-за снижения цен на нефть и роста геополитической напряженности, считают эксперты Банка России.