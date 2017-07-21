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Марокканская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Марокканская полиция применила слезоточивый газ и дубинки против участников демонстрации в городе Эль-Хосейма. Видео публикует Ruptly. Манифестанты требовали освобождения из тюрьмы лидера движения «Хирак» Насера Зефзафи и других активистов. В результате столкновений ранения получили несколько десятков человек.

Зефзафи — политический активист, задержанный спецслужбами королевства в мае этого года. Он удерживался силовиками без предъявления обвинений в течение нескольких дней в неизвестном месте. После этого власти инкриминировали ему участие в деятельности, направленной на подрыв безопасности государства. Зефзафи грозит пожизненное тюремное заключение.

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