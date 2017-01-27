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В Марокко арестованы связанные с ИГ боевики

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В Марокко арестованы семь боевиков, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Стражам порядка удалось обнаружить их убежище в прибрежном городе Эль-Джадида. По данным МВД, изъято большое количество оружия, включая винтовку, семь пистолетов, пояса со взрывчаткой и материалы для изготовления бомб. Полиция установила, что задержанные были связаны с командирами-исламистами из Сирии, Ирака и Ливии.

В общей сложности за последние 15 лет в Марокко были разгромлены более 150 ячеек боевиков, связанных с террористическими группировками, воюющими на Ближнем Востоке.

Последний крупный теракт в Марокко произошел в апреле 2011 года. Террористы из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) взорвали бомбы в кафе «Аргана», популярном среди иностранных туристов. Погибли 17 человек, в том числе 11 иностранцев, и более 20 получили ранения. Среди пострадавших оказались сын и невестка депутата Госдумы Валерия Селезнева. Организатор теракта Адиль аль-Атмани был приговорен к смертной казни.

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