МИД Германии констатировал провал перемирия в Донбассе

Режим перемирия на юго-востоке Украины провалился. Об этом в пятницу, 21 июля, заявили в МИД Германии, сообщает РИА Новости.

В заявлении ведомства сказано, что по-прежнему наблюдаются «многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения». «Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени — с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — цитирует агентство МИД Германии.

В последние несколько дней и украинские силовики, и ополченцы Донбасса сообщают об интенсивных боях, погибших и раненых. Так, 21 июля Киев заявил, что за прошедшие сутки в зоне конфликта погибли пятеро украинских военнослужащих, восемь человек были ранены.

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В Минобороны самопровзглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в свою очередь рассказали, что за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на территории ДНР девять человек погибли, еще 11 получили ранения.

Днем ранее украинская сторона информировала о девяти погибших военнослужащих.

С 24 июня в Донбассе действует так называемое хлебное перемирие — прекращение боестолкновений на время сбора урожая. Оно должно продлиться до 31 августа.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

