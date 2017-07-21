В США дисквалифицировали выигравшего чемпионат без соперников 60-летнего ходока

Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало 60-летнего легкоатлета Скотта Макферсона на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте организации.

В допинг-пробе спортсмена, специализирующегося на спортивной ходьбе, были обнаружены следы анаболических стероидов. Анализ был взят во время чемпионата страны для возрастных атлетов в феврале 2017 года, на котором он победил на дистанциях одна миля (1,6 километра) и три километра. Макферсон будет лишен этих титулов.

При этом спортсмен одержал победу, не имея соперников.

В декабре 2016 года глава USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) временно исключить Олимпийский комитет России (ОКР) из своего состава за создание государственной системы применения допинга. По мнению Тайгарта, во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена было показано, как олимпийское движение стало коррумпированным.

Вторая часть доклада о проблемах допинга в российском спорте была представлена 9 декабря. В частности, в нем сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб с помощью добавления в них соли и кофе.