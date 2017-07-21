Victoria's Secret показала «сексуальные полоски»

Марка женского белья и одежды для спорта Victoria's Secret представила коллекцию бюстгальтеров Very Sexy Strappy («Очень сексуально полосатые»). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

В новую линию вошли бюстгальтеры push-up, модели с монобретелью на спине, удобные для ношения с платьями и топами с «американской проймой», а также легкие бюстгальтеры-бралетты без косточек и плотных прокладок. Коллекция выдержана в черном и телесном цвете, а также трендовом оттенке бургундского. Бюстгальтеры декорированы контрастными полосками. Линия уже представлена в России по цене от 2699 рублей за предмет.

Фото: пресс-служба Victoria's Secret 1 /4

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами. Летом 2017 года Victoria’s Secret выпустила коллекцию кружевного нижнего белья под названием Very Sexy Butterfly («Очень сексуальная бабочка»).

