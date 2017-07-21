Беглых зубров попытаются вернуть в заповедник с помощью дудочки и комбикорма

В подмосковном Приокско-Террасном заповеднике ждут возвращения 12 сбежавших зубров, сообщила «Интерфакс» замдиректора заповедника Ирина Землянко.

«Залегли около питомника, пока никаких движений. Они до этого две речки перешли, и последнее маленькое озеро осталось. И вот они лежат около него, им там хорошо. Почувствовали свободу», — рассказала она.

Животные медленно двигаются в сторону питомника по своим старым следам. Их пытаются привлечь, разбрасывая комбикорм и играя на специальной дудочке.

Зубры сбежали больше недели назад после того, как упавшие от ураганных порывов ветра деревья, снесли большой отрезок забора. Животных долго не могли разыскать, даже привлекли для поисков спортивный самолет.

Приокско-Террасный государственный заповедник имени Михаила Заблоцкого находится в восьми километрах от Серпухова в Московской области на левом берегу реки Оки. Это один из самых небольших заповедников в стране. На площади 5 тысяч гектар обитает 57 видов диких млекопитающих. Главной достопримечательностью здесь является зубр — дикий лесной бык, считающийся самым крупным копытным животным Европы и современником мамонта.