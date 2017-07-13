Из подмосковного питомника сбежали 12 зубров

Из питомника подмосковного Приокско-Террасного заповедника сбежали 12 молодых зубров. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что животные покинули территорию после прошедшего в понедельник урагана, повредившего сетку ограды загона, в котором они находились. Последний раз их видели неподалеку от деревни Никифорово, в 10—12 километрах от питомника.

Как рассказала Национальной службе новостей (НСН) заместитель директора заповедника Ирина Землянко, в поисках зубров активно помогает население. Жители передают информацию о местах, где были замечены сбежавшие животные или их следы. «Вот сейчас поехали по звонку прочесывать просеки», — отметила она.

Также Землянко отметила, что для поиска привлекли небольшой спортивный самолет. «Пока сквозь деревья ничего не видно, смотрим поляны», — пояснила она.

В марте один из зубров этого заповедника уже пытался сбежать. Он вырвался на волю, когда его погрузили в клетку, рассчитанную на более крупных животных. Он сумел открыть ее и убежал к загону, в котором родился, к своей матери.