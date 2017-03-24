Сбежавший подмосковный зубр вернулся к родителям

В подмосковном Приокско-Террасном заповеднике сбежал один из зубров, которых планировали отправить в Смоленскую область. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает телеканал «360».

Заместитель директора заповедника Ирина Землянко рассказала, что молодой зверь вырвался на волю, когда его погрузили в клетку, рассчитанную на более крупных животных. Он сумел открыть ее и убежал к загону, в котором родился. «Сейчас он благополучно стоит, кушает рядом с папкой, — рассказала Землянко. — Мы будем через месяц уговаривать его вернуться в загон, а потом в клетку».

Питомник планировал передать национальному парку «Смоленское Поозерье» десять зубров. Поскольку один из них сбежал, первая партия животных состояла лишь из девяти особей. После доставки в Смоленскую область зубры будут привыкать к новому месту в вольере до 15 апреля. Затем их планируют выпустить на вольный выпаc.

Центральный зубровый питомник занимает 200 гектаров в Серпуховском районе Московской области. Территория поделена на загоны, в каждом из которых живет семья зубров, состоящая из самца и 4—5 самок. До 10 месяцев зубрята содержатся с родителями, а затем их объединяют в отдельное молодежное стадо. Сбежавший зубр родился в 2015 году.

В 2015 году сообщалось, что министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской посетил Приокско-Террасный заповедник и заявил о необходимости удвоения численности чистокровных зубров.