Из океанариума во Владивостоке сбежал 12-килограммовый осьминог

Крупный 12-килограммовый тихоокеанский осьминог сбежал из аквариума адаптационного корпуса Приморского океанариума во Владивостоке. Животное лежало на полу, когда сотрудники музея нашли его, сообщает «Интерфакс».

«Ему удалось сдернуть крепление с прикрывающей сетки. Осьминоги не имеют скелета, благодаря чему могут пройти через любую щель, размер которой чуть больше основания клюва», — рассказала представитель учреждения Елена Молчанова.

Моллюска вернули на место, он не пострадал. По словам Молчановой, осьминог может прожить без воды и кислорода до 18 часов.

Она добавила, что животное нашли водолазы океанариума в районе острова Русский 26 мая, после чего его поместили в адаптационный карантин.

В апреле 2016 года в Национальном океанариуме Новой Зеландии осьминог по кличке Чернильный выбрался из аквариума и уполз в Тихий океан. Произошло это, однако, по вине сотрудника учреждения, который неплотно закрыл резервуар с водой, где обитало животное.