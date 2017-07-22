ФАС проверит цены на кисти для рисования после жалобы школьницы Путину

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова проверить цены на художественные кисти. Это будет сделано в случае, если президент Владимир Путин даст соответствующее поручение, заявили Rambler News Service в пресс-службе ведомства.

Вопрос о высоких ценах на художественные кисти подняла одна из учащихся школы «Сириус» в ходе «Недетского разговора» с главой государства, состоявшегося в минувшую пятницу. Отвечая девочке, Путин сказал, что проблемами подобного рода должна заниматься ФАС, и пообещал, что обратит внимание главы антимонопольного ведомства Игоря Артемьева на этот вопрос.

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Президент пообщался с детьми в ходе посещения сочинского образовательного центра «Сириус». В «Недетском разговоре» с главой государства приняли участие более 800 детей из 66 регионов России.

Образовательный центр «Сириус» был создан в 2015 году по инициативе президента, который возглавляет попечительский совет. Центр задуман как место, где талантливые дети и подростки смогли бы учиться и работать над интересными для них темами под руководством ведущих ученых, спортсменов и деятелей искусства. Ежемесячно в «Сириус» приезжают около 600 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

