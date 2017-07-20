Более 800 детей из центра «Сириус» встретятся с Путиным в Сочи

Президент России Владимир Путин посетит сочинский образовательный центр «Сириус» для одаренных детей в пятницу, 21 июля, где ответит на вопросы школьников, передает НТВ.

Во встрече, которую будут транслировать в прямом эфире телеканала в 16:00 мск, примут участие более 800 детей из 66 регионов страны. Вопросы президенту также можно передать через страницу НТВ во «ВКонтакте».

Материалы по теме Время ботаников На Юге России готовят новую научную элиту страны

Владимир Путин ежегодно посещает «Сириус», являясь главой попечительского совета центра, созданного по его инициативе в 2014 году. По примеру этого учреждения, глава государства в декабре прошлого года предложил создать региональную сеть центров поддержки одаренных детей.

Ежемесячно в центр «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из десятков субъектов страны. Здесь они проходят курсы обучения по направления «Наука», «Искусство» и «Спорт». С момента открытия центра, через него прошли более 15,4 тысяч школьников из 85 регионов России.

