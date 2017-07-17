В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с детьми из «Сириуса»

Встреча президента России Владимира Путина с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи носит традиционный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 июля.

По словам представителя Кремля, президент каждый год посещает центр для одаренных детей, который «является его детищем». «Это будет продолжение обычного общения президента с воспитанниками "Сириуса"», — отметил Песков.

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Он подтвердил, что телеканал, на котором будет организована прямая трансляция мероприятия, собирает через соцсети вопросы, которые дети могут задать президенту. «Но главным образом это будет общение с воспитанниками "Сириуса"», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в понедельник сообщалось, что Владимир Путин 21 июля, в пятницу, встретится с школьниками из 66 регионов страны в «Сириусе». Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» будет транслировать телеканал НТВ.

В декабре 2016-го глава государства призвал создать региональную сеть центров поддержки одаренных детей. В качестве примера он привел сочинский образовательный центр. «Как успешный уже заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят "Сириус". Считаю, что нам нужно целое созвездие таких площадок», — отмечал он.

«Сириус» в Сочи был создан в 2014 году по инициативе Владимира Путина. Ежемесячно в центр приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России.