Путин встретится со школьниками из 66 регионов России

Президент России Владимир Путин проведет встречу с школьниками из 66 регионов страны в образовательном центре «Сириус» в Сочи, на которой ответит на их вопросы. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Президент посетит образовательный центр в пятницу, 21 июля. Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» телеканал будет транслировать в прямом эфире.

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21 июня Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов школ заявил, что считает воспитание первичным фактором полноценного развития человека.

В декабре 2016-го Владимир Путин призвал создать региональную сеть центров поддержки одаренных детей. В качестве примера глава государства привел образовательный центр «Сириус» в Краснодарском крае. «Как успешный уже заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят "Сириус". Считаю, что нам нужно целое созвездие таких площадок», — отмечал он.

«Сириус» в Сочи был создан фондом «Талант и успех» по инициативе Владимира Путина, говорится на сайте образовательного центра. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России.

