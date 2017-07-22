Двоих россиян с подростком без документов поймали на северо-востоке Украины

В Сумской области Украины задержаны трое россиян, которые незаконно пересекли границу «в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска». Об этом в субботу, 22 июля, сообщается на сайте пограничной службы республики.

Речь идет о мужчинах в возрасте 39, 27 и 15 лет. У первого при себе был военный билет, у второго — внутренний паспорт гражданина России, а у третьего отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. В отношении 27-летнего россиянина были составлены материалы по административному правонарушению. Аналогичные меры будут приняты против его 39-летнего попутчика после того, как завершится процедура по установлению личности. Самый младший задержанный будет передан «представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации для принятия определенных законодательством соответствующих мероприятий».

11 июля апелляционный суд Херсонской области Украины арестовал двух российских пограничников Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова. Им вменяется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность республики (часть 2 статьи 110 УК Украины).

О задержании мужчин стало известно 30 июня. Как сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, двое неизвестных без документов причалили к берегу Перекопского залива в Херсонской области. В ходе допроса выяснилось, что они — крымские пограничники, которые играли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута и случайно оказались на территории соседней страны.