В ФСБ понадеялись на скорое возвращение задержанных на Украине пограничников

В погранслужбе ФСБ надеются, что задержанные на Украине российские пограничники скоро будут возвращены на родину в соответствии с нормами международного права. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что этот вопрос решается с привлечением возможностей погранпредставителей двух стран. Кроме того, там подтвердили, что задержанные в ночь на 30 июня сбились с маршрута на учениях в Крыму и вышли на территорию Украины. Они арестованы на 15 суток.

О задержании двух военнослужащих пограничной службы ФСБ России сообщил ранее в пятницу глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. У россиян, которых обнаружили на берегу Перекопского залива в ночь на 30 июня, не было при себе документов. То, что они военные, якобы выяснилось во время опроса. Была также найдена лодка, на которой они причалили.

По словам задержанных, они якобы выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.