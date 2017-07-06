Российских пограничников заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование по уголовному производству в отношении двух российских пограничников, заблудившихся и случайно попавших на украинскую территорию. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 6 июля.

Производство открыто по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». По данным следствия, задержанные — сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Первый указан как заместитель начальника резервной заставы воинской части 9930, второй — начальник ее кинологического отделения.

Как утверждается, они «в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017-го выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины». Россияне находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время они официально станут подозреваемыми по данному делу, их намерены взять под стражу на длительный срок.

При этом «Цензор.нет» уточняет, что значащийся в сообщении номер «в/ч 9930» принадлежит части Оршанского погранотряда, расположенного в украинском городе Черкассы. В то же время в Севастополе есть часть погранвойск ФСБ РФ с похожим номером 9930-С.

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О задержании двух военнослужащих Пограничной службы ФСБ России сообщил 30 июня глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. У мужчин, которых обнаружили на берегу Перекопского залива, не было при себе документов. Была также найдена лодка, на которой они причалили. По словам россиян, они выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и оказались на материковой части Украины. Позднее стало известно об их аресте на 15 суток.

В погранслужбе ФСБ подтвердили, что мужчины сбились с маршрута на учениях в Крыму. В ведомстве понадеялись на их скорое возвращение на родину в соответствии с нормами международного права.