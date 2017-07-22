Трамп ответил на публикацию WP о беседах Кисляка и Сешнса

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выступил с резкой критикой статьи The Washington Post, в которой говорилось о переговорах в 2016 году его советника Джеффа Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Глава государства назвал материал «новой утечкой разведданых». По его словам, такие незаконные утечки, как и в случае с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, должны прекратиться.

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Статья WP была опубликована 21 июля. В ней утверждалось, что российский дипломат обсуждал предвыборную кампанию Трампа с его тогдашним советником, а ныне генеральным прокурором страны Сешнсом. Разговоров якобы была два. В ходе бесед они, в частности, обсуждали позицию Трампа по отношению к России, а также возможные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном после его прихода к власти.

11 мая The New York Times опубликовала заметку, в которой приводились сведения о том, что Трамп требовал от Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тот лишился своего поста в феврале из-за того, что он предоставлял неполную информацию о контактах с Кисляком.

Коми был уволен с должности директора ФБР 10 мая. Сам Трамп объяснил это тем, что Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.