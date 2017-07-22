WP заявила об обсуждении Кисляком и Сешнсом предвыборной кампании Трампа

Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк в 2016 году обсуждал предвыборную кампанию нынешнего президента США Дональда Трампа с его советником, а ныне генеральным прокурором страны Джеффом Сешнсом. Об этом в пятницу, 21 июля, пишет The Washington Post.

Источники газеты в американской разведке утверждают, что ими были перехвачены два разговора между Кисляком и Сешнсом, в которых шла речь о предвыборной кампании Трампа. В частности, Кисляк и Сешнс обсуждали позицию Трампа по России и перспективы двусторонних отношений между государствами, утверждают собеседники The Washington Post.

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1 марта WP разместила материал, в котором утверждалось, что Сешнс провел две встречи с Кисляком за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоялись в ноябре 2016-го. После этого лидеры демократов в Конгрессе США призвали Сешнса уйти в отставку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала утверждения СМИ о связях генпрокурора США с российским послом «медийным дном».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.

