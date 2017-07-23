Россия заняла 11 место на международной олимпиаде по математике

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) наградили призеров закончившейся 19 июля Международной олимпиаде по математике. Российская сборная заняла 11 место в командном зачете, а школьник из Санкт-Петербурга Михаил Иванов получил 14 место в индивидуальном зачете, сообщает ТАСС.

Иванов стал обладателем золотой медали. «Честно говоря, тур оказался в целом сложнее, чем я ожидал. Во второй день мне нужно было решить еще одну или в идеале две задачи, но в итоге я выступил, как смог», — прокомментировал школьник. По его словам, у него и других участников сборной уходило по семь с половиной часов в день на подготовку к олимпиаде. Поступать молодой человек собирается в Санкт-Петербургский государственный университет на математико-механический факультет.

Также в индивидуальном зачете российские школьники получили три серебряные и две бронзовые медали. В ходе этого этапа соревнований ученики получали по три задачи, на решение каждой отводилось в среднем по 1,5 часа. Потом специальная комиссия выставила школьникам баллы, и на их основании выдавались медали. Первые три места заняли ученики из Вьетнама, Ирана и Японии.

В командном зачете Россия получила 11-е место. Выиграла его Южная Корея.

В ходе общения с воспитанниками детского центра «Сириус» 21 июля президент России Владимир Путин напомнил, что в стране существует система поощрений для тренеров и педагогов, ученики которых стали победителями олимпиад. По его словам, если такие награды не доходят до адресатов, виноваты соответствующие административные структуры.

Международная олимпиада по математике проводится ежегодно с 1959 года. Впервые она прошла в Румынии и насчитывала всего семь стран-участниц. В этом году в ней приняли участие 623 ученика из более чем 100 стран.

