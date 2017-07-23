Бывший футболист «Барселоны» забил мяч слета из-за штрафной

Видео: SportsGamer Aaron / YouTube

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья, ныне выступающий за американский «Нью-Йорк Сити», отличился в матче с «Чикаго Файр». Видео появилось на YouTube-канале SportsGamer Aaron.

На 47-й минуте Вилья принял передачу на подходах к штрафной соперника и нанес удар с лета. Мяч попал в дальний угол ворот «Чикаго». «Нью-Йорк» одержал победу со счетом 2:1.

Вилья выступал за «Барселону» с 2010 по 2013 год. За это время вместе с каталонцами он стал двукратным чемпионом Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок страны.