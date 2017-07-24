Москвичам предложили майки с надписью PEREGAR

В пространстве NGxTSUM на третьем этаже московского ЦУМа открылся корнер бренда Subterranei. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

Среди моделей — черные и красные платья, юбки, топы из полиэстера со светоотражающими деталями, майки с надписями НIГIЛIST и PEREGAR. Коллекция осень-зима 2017 состоит из 11 моделей, выпущенных в количестве 77 единиц; общая площадь корнера — 20 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /5

Бренд основан 20-летней Алиной Цыгановой. Молодой дизайнер и диджей учится на курсе Fashion Design (BFA) в филиале школы Parsons в Нью-Йорке, куда она перевелась из Парижа, окончив Saint Martins в Лондоне. Серьезно увлекается искусством, в течение десяти лет занималась живописью. В свободное время пишет картины.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.