Прождавшие два дня вылета из Турции россияне вернулись в Москву

Российские туристы, более двух дней прождавшие вылета из города Бодрум в Турции, вернулись в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.

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Около 300 отдыхающих прибыли в Москву в воскресенье, 23 июля, в 22:27. При этом изначально самолет авиакомпании iFly должен был отправиться с турецкого курорта в пятницу, 21 июля, в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна и позднего возвращения другого лайнера перевозчика с планового обслуживания. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку по факту инцидента.

В начале июля стало известно о том, что в аэропорту болгарского города Бургас застряли более 200 россиян, намеревавшихся вылететь в Москву и Санкт-Петербург.

