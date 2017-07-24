Туристов предупредили об опасном коктейле на испанском курорте

Нелегальные торговцы предлагают туристам на популярном испанском курорте Бенидорм на востоке страны опасный коктейль, предупреждает газета Daily Star.
Как удалось выяснить изданию, напиток готовят из низкокачественного алкоголя и гнилых фруктов. Продавцы режут их в антисанитарных условиях, прямо на улицах и зачастую не моют перед этим руки.
Британский путешественник Вэл Спенсер (Val Spencer) лично наблюдал за созданием такого коктейля. По словам очевидца, торговец брал куски льда для напитка голыми руками. Подобное питье предлагают, в частности, на местном пляже Levante. Его цена может доходить до пяти евро за стакан.
Производство коктейля в подобных условиях и торговля спиртным без лицензии нарушают испанские законы. На Levante еще в начале июня начали дежурить полицейские под прикрытием, которые пытаются пресечь нелегальную деятельность. Местные власти уведомляют туристов об опасности таких напитков с помощью плакатов на пляже, а также в социальных сетях.
В сентябре 2016 года сообщалось, что 20-летняя жительница Великобритании ослепла после того, как выпила коктейль с некачественным спиртным во время отдыха в Греции.