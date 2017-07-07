Немецких туристов в Испании назвали отбросами

Мэр испанского города Пальма-де-Мальорка Антонио Ногуэра (Antoni Noguera) раскритиковал отдыхающих в его стране немцев. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет газета Berliner Morgenpost.
«Нам не нравятся те отбросы, что приезжают сюда», — заявил глава столицы Балеарских островов. По его словам, прибывающие на остров Мальорка немецкие туристы справляют нужду в общественных местах, распивают алкоголь на улице и устраивают драки. Кроме того, местные женщины жалуются на сексуальные домогательства со стороны отдыхающих из Германии.
Ногуэра призвал путешественников соблюдать нормы приличия и общественный порядок. «Я не могу себе представить, чтобы жители Пальма-де-Мальорки вели себя в Берлине подобным образом», — подчеркнул градоначальник.
Вместе с тем Ногуэра отметил, что такие претензии возникают лишь к небольшой части отдыхающих на испанском острове немцев. Тем не менее, существует риск, что у местных жителей может сформироваться стойкое негативное отношение к путешественникам из Германии, предупредил чиновник.
В марте стало известно о планах мэрии Пальмы-де-Мальорки запретить местным жителям сдавать туристам жилье на лето. В мае 2016 года сообщалось, что недовольные притоком зарубежных гостей на курорт испанцы стали выражать свое раздражение надписями на домах.