Шестерых студентов задержали в Москве после избиения киргиза

В Москве шестерых молодых людей доставили в полицию после инцидента с избиением уроженца Киргизии в подземном переходе возле станции метро «Авиамоторная». Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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«В основном им по 18-20 лет, учащиеся колледжей и университетов, но одному из них еще не исполнилось 18», — отметил собеседник агентства. По его словам, пострадавший получил перелом основания черепа.

В столичном главке МВД агентству подтвердили факт избиения и рассказали о задержании 19-летнего юноши, которого изобличили в нанесении телесных повреждений. По данным полиции, молодой человек успел скрыться с места нападения и был найден позднее.

Драка произошла в час ночи в воскресенье 23 июля, ее причины и обстоятельства уточняются.