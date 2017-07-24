Van Cleef & Arpels создал новый «золотой жемчуг»

Французский ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels пополнил свою коллекцию дневных украшений из золота и цветных камней Perlée. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

Драгоценности напоминают нитки жемчуга и навеяны архивными украшениями дома 1940-80-х годов. В линии предлагаются золотые кольца в форме многорядных жемчужных бус и браслеты-каффы такой же формы. Новинки пополнят уже существующую коллекцию, в которой представлены кольца с цветными камнями (сердоликом, лазуритом и другими) в огранке округлой формы, имитирующей форму жемчужины.

Новый браслет и кольцо Perlee Фото: Van Cleef & Arpels 1 /3

Ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels основан во Франции в 1906 году Альфредом Ван Клифом и его шурином Шарлем Арпельсом, в 1939 году открыл представительство в Нью-Йорке. В разное время клиентками дома становились герцог и герцогиня Виндзорские, императрица Ирана Фарах Пехлеви, а также актрисы Марлен Дитрих, Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Компания запатентовала несколько ювелирных технологий, в частности, так называемую «невидимую закрепку» драгоценных камней. В июле Van Cleef & Arpels показал в Париже очередную коллекцию высокого ювелирного искусства (haute joaillerie) под названием Le Secret.