Появилась видеозапись заплыва Майкла Фелпса против белой акулы

На YouTube-канале Guardian Sport появилась видеозапись заплыва 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса против компьютерной симуляции белой акулы.

Спортсмен преодолел 100-метровую дистанцию за 38,1 секунды, уступив «акуле» ровно две секунды. Заплыв был организован в рамках телешоу для телеканала Discovery.

Американский пловец — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Во время Игр в Рио-де-Жанейро Фелпс превзошел достижение античного олимпийца Леонида Родосского 2168-летней давности, завоевав 13-ю золотую медаль в индивидуальных соревнованиях.