Оголившуюся перед приставами чебаркульскую пенсионерку оштрафовали

В Чебаркуле (Челябинская область) на тысячу рублей оштрафовали 61-летнюю женщину, раздевшуюся перед сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства в понедельник, 24 июля.

Сотрудники ФССП пытались доставить пенсионерку в отдел для дачи объяснений. Женщина согласилась выполнить требование проследовать с приставами и пошла переодеваться в ванную комнату. Однако оттуда она вышла в распахнутом халате, надетом на голое тело, со словами: «Делайте со мной что хотите!»

«Ошеломленные приставы поняли, что привод не состоится, поэтому, отвернувшись, составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица» — прим. «Ленты.ру»), а также вручили ей требование о самостоятельной явке на прием», — говорится в сообщении. Когда это произошло, не уточняется.

До этого пенсионерку признали виновной в нарушении тишины и неуплате административного штрафа в срок. Отмечается, что женщина также жаловалась приставам, что провела четыре года в колонии за убийство сожителя и потеряла ориентиры в жизни.

Ранее в июле сообщалось, что в кузбасском городе Мыски мужчина попытался скрыться от судебных приставов в шкафу в квартире своего друга. Должника выдал шум.