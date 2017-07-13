Россия
 

Ставший гражданином ФРГ омич застрял на родине из-за долга в 330 тысяч рублей

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Иммигрировавший в Германию 44-летний омич приехал погостить на родину и привлек внимание судебных приставов. Чтобы улететь назад, ему пришлось погасить долг по алиментам в 330 тысяч рублей, сообщает в четверг, 13 июля, «СуперОмск».

В 2003 году мужчина при переезде в ФРГ оставил в селе Замелетеновка Любинского района области жену и годовалую дочь. Вскоре женщина подала на развод и получила исполнительный лист на выплату алиментов.

Отец семейства приехал в область в июле, чтобы навестить сестру в соседнюю деревню Беляевка. Его бывшая жена нашла его там, и предъявила исполнительный лист. Мужчина заявил приставам, что денег у него нет, и отказался говорить, где и кем он работает в Германии. После этого на него наложили ограничение на право выезда за границу, поскольку он сохранял российское гражданство помимо немецкого. Вскоре долг был уплачен им в полном объеме.

4 июля стало известно, что в Госдуме планируют внести поправки в законодательство, увеличивающие порог задолженности для запрета на выезд для граждан за границу. Предлагается расширить его до 30 тысяч рублей вместо нынешних 10 тысяч.

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