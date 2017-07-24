«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на покупку защитника

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» приобрел у «Монако» французского защитника Бенжамена Менди. Об этом сообщается на официальном сайте горожан.

Как уточняет L'Equipe, англичане заплатили за игрока 57,5 миллиона евро, что является рекордной суммой для трансферов защитников. Менди заключил с «Сити» пятилетний контракт, финансовые подробности соглашения не раскрываются. За новый клуб француз будет выступать в футболке с номером 22.

По стоимости трансфера для защитника Менди опередил ранее перешедших в «Манчестер Сити» англичан Джона Стоунза (55,6 миллиона евро) и Кайла Уокера (51 миллион).

В сезоне-2016/2017 Менди провел 37 матчей за «Монако», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Вместе с командой он дошел до полуфинала Лиги чемпионов.