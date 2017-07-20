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Новичок «Милана» приветствовал фанатов речевкой другой команды

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Аргентинский полузащитник Лукас Билья, перешедший из «Лацио» в «Милан», произнес «Forza Lazio» («"Лацио" — сила», — прим. «Ленты.ру») на встрече с болельщиками нового клуба. Видеозапись была опубликована в социальной сети Twitter.

Хавбек прибыл в Милан для прохождения медосмотра и по просьбе болельщиков сказал несколько слов на камеру. Поняв свою ошибку, Билья извинился и стыдливо опустил голову.

Нынешним летом 31-летний футболист перешел в «Милан» из римского «Лацио», где провел четыре года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

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