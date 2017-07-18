Победитель ЧМ-2006 по футболу Дзаккардо разместил резюме в поисках нового клуба

Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо в социальной сети LinkedIn разместил свое резюме с целью найти новую команду. Об этом сообщается в Twitter итальянской серии A.

Футболист перечислил все завоеванные трофеи, а также привел подробную статистику выступлений в различных лигах и в сборной Италии разных возрастов на протяжении всей карьеры. Дзаккардо отметил, что находится в отличной форме и готов играть на высоком уровне еще как минимум два сезона.

Последним клубом 35-летнего защитника была «Виченца», играющая во втором по силе дивизионе Италии. Команду футболист покинул этим летом после истечения контракта.

На протяжении карьеры Дзакардо играл за итальянские «Милан», «Парму» и «Палермо», а также немецкий «Вольфсбург». В составе сборной Италии он провел 16 матчей, в которых забил один мяч.