Песков прокомментировал сообщения о стягивании войск России к границам Украины

Россия вправе менять расположение вооруженных сил на своей территории в соответствии с определенными целями и задачами. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемом усилении группировки российских войск у границы с Украиной, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.

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Ранее в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил на странице в Facebook, что Россия якобы нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями. Начальник Генштаба Виктор Муженко отметил, что «русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий».

31 мая депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что Москва может захватить Херсонскую область для жизнеобеспечения Крыма. Месяцем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заподозрил Россию в подготовке наступательной операции.

В декабре прошлого года Виктор Муженко отмечал, что военная угроза для Украины исходит отовсюду.